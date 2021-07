Un ex direttore di banca in pensione, Giovanni Caramuscio, di 69 anni, è stato ucciso a colpi di pistola a Lequile, in provincia di Lecce, mentre prelevava a uno sportello bancomat. E' successo davanti agli occhi della moglie che lo attendeva in auto. La vittima avrebbe reagito al tentativo di rapina da parte di due malviventi. Uno dei due ha sparato con una pistola, colpendo Caramuscio due volte al torace.

Il 69enne si era recato a Lequile per trovare alcuni parenti e, prima di tornare a casa, si era fermato allo sportello automatico della filiale del Banco di Napoli per prelevare, ma qui è stato raggiunto dai malviventi che lo hanno ucciso. Gli uomini del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'istituto di credito. La moglie dell'uomo, che lo stava aspettando in macchina, avrebbe visto tutto. I due avevano i volti coperti dalle mascherine, ma durante la fuga avrebbero lasciato più di una traccia utile alla loro identificazione.