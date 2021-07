Sono iniziate in città, per il secondo anno consecutivo, le riprese delle sesta edizione del seguitissimo programma tv della Rai "Il Collegio". La location è ancora una volta il Convitto nazionale "Regina Margherita" assieme ad Anagni con i suoi monumenti.

I 21 partecipanti al docu-reality verranno "catapultati" indietro nel tempo al 1977, anno di grandi cambiamenti per la società italiana, e sarà interessante vedere come i ragazzi di oggi reagiranno di fronte ad una trasformazione così radicale del proprio stile di vita.

Soddisfazione per l'inizio delle riprese l'ha espressa il sindaco Daniele Natalia: «Anagni è tra le poche "città dei convitti" d'Italia visto che ne ospita ben due, il Principe di Piemonte e il Regina Margherita, entrambi espressione di uno Stato che, dalla fine del XIX secolo e per un importante spaccato del ‘900, si faceva carico dell'educazione e della pedagogia nazionale attraverso strutture di questo tipo. Dunque la nostra città è tra le più indicate per ospitare un programma televisivo come "Il Collegio" incentrato proprio sulla disciplina scolastico-formativa. Siamo bel lieti di ospitare i partecipanti e tutta la squadra impegnata nelle riprese».