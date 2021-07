Nuovo look per la farmacia della dottoressa Enza De Franceschi agli Altipiani di Arcinazzo, sulla Sublacense, a poche decine di metri da piazza Meo Passeri.

Nei giorni scorsi sono stati inaugurati i nuovi locali, uno spazio raddoppiato rispetto al precedente fornito di un arredamento "giovanile".

Da quarant'anni la farmacia De Franceschi rappresenta un importante punto di riferimento per i residenti, ma anche per i tanti turisti per le famiglie dei paesi limitrofi.