Continua il trend in crescita dei nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi se ne registrano 2.898, contro i 2.455 di ieri. Il numero totale di tamponi nelle ultime 24 ore è pari a 205.602 (in crescita di quasi 15mila rispetto a ieri), e l'indice di positività sale dall' 1,3 all'1,4%. I morti nelle ultime 24 ore sono 11, mentre ieri era stato di 9, per un totale di 127.851 dall'inizio dell'epidemia.

Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva - sottolinea repubblica.it - sono 161 (ieri 153), con 13 nuovi ingressi (ieri +11); in calo invece di una unità i ricoverati nei reparti ordinari, sono in tutto 1.088. Le persone attualmente positive in Italia sono 42.714 (ieri 40.900); quelle in isolamento domiciliare 41.465 (ieri 39.658). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è il Lazio con 443 (ieri 353), seguito dal Veneto con +425, quindi la Lombardia con +399, la Sicilia con +386, la Campania con 204 e l'Emilia Romagna con 200. Il totale di perosne testate sale a 30.208.376.

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.281.214, i morti 127.851. I dimessi ed i guariti sono invece 4.110.649, con un incremento di 1.070 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 42.714, in aumento di 1.814 unità nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 41.465 (+1.807).