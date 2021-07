Un camper per vaccinarsi velocemente e comodamente nella piazza del paese. Anche Amaseno aderisce alla campagna "Vaccini in tour" promossa dalla Regione Lazio e dalla Asl di Frosinone, per raggiungere direttamente sul posto chi, per vari motivi, non si è ancora sottoposto al vaccino anti-Covid.

Ebbene, il punto vaccinale mobile farà tappa ad Amaseno il giovedì 22 luglio e stazionerà nella centralissima piazza XI Febbraio, dalle 9 del mattino alle 11. Non c'è bisogno di prenotazione, basterà presentarsi al personale sanitario presente nel camper per procedere alla vaccinazione che utilizza il siero Johnson & Johnson, quello monodose.

Medici e personale qualificato assisteranno chi si presenterà al camper, accompagnandolo fino al termine della procedura vaccinale. Il sindaco Antonio Como e l'assessore alle Politiche sanitarie Maria Teresa Tombolillo invitano «i cittadini che non lo hanno ancora fatto a vaccinarsi. Anche Amaseno - spiegano - ha dato il suo pesante tributo alla pandemia, da un punto di vista umano, sanitario ed economico. Grazie al lavoro svolto di concerto tra Amministrazione, Protezione civile, Provincia e Regione sono state prese tante iniziative per aiutare cittadini, famiglie, singoli o imprese. Anche quella del camper vaccinale rientra tra queste iniziative. Molte persone potranno vaccinarsi nella piazza del loro paese, con un siero che permetterà di avere in breve tempo le certificazioni e il green pass perchè monodose».