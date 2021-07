Pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse relativa allo smaltimento, rottamazione, dismissione di materiale ferroso e di attrezzature o mezzi obsoleti in disuso. Il Comune ha indetto una selezione per individuare operatori economici che siano interessati all'affidamento del servizio. Possono partecipare, anche in forma associata, le persone fisiche dotate di codice fiscale e partita Iva e le ditte iscritte alla Camera di Commercio. La domanda dovrà essere inserita in plico con un apposita dicitura come riportal'avviso. È obbligatorio il sopralluogo, pena l'esclusione, per il quale verrà rilasciata un'apposita attestazione degli uffici comunali.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del 26 luglio prossimo. L'apertura dell'offerta avverrà in seduta pubblica il 30 luglio alle ore 12, presso gli uffici municipali. Una commissione di valutazione, composta da tre dipendenti comunali, analizzerà le offerte pervenute. Il servixio verrà affidato alla ditta che avrà presentato la domanda di partecipazione compilata correttamente e in possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso di candidatura di più ditte, si procederà all'affidamento a quella che avrà offerto la somma più alta a favore dell'Amministrazione comunale. Per le offerte identiche si procederà al sorteggio. Non è consentito il subappalto, inoltre, il gestore del servizio dovrà dare corso allo stesso, entro 10 giorni consecutivi dalla data di trasmissione della determina di affidamento.