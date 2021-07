Riparte la gara per eleggere il Borgo più bello d'Italia.

Il contest della Regione Lazio è iniziato il 12 luglio e nei prossimi giorni verrà comunicato quando e con quali altri borghi sarà in gara il paese ernico.

Dopo il successo della prima edizione, Visit Lazio, il portale turistico della Regione, propone sulla propria pagina Facebook anche per quest'anno un contest, dedicato stavolta ai Borghi più belli del Lazio certificati da "I Borghi più belli d'Italia". Ad annunciare l'iniziativa, invitando il mondo social a tenersi pronto per votare, sono il sindaco Enzo Perciballi, l'assessore alla cultura Anna Maria Fratarcangeli e la consigliera delegata al turismo Martina Bocconi.

«Si tratta di un'importante vetrina messa a disposizione dalla Regione – spiegano gli amministratori – che ci dà la possibilità di promuovere il nostro territorio, le nostre bellezze artistiche e culturali ma anche le nostre peculiarità e prelibatezze culinarie, agricole e artigianali».

Semplici le regole del gioco; passa al turno successivo il borgo che raggiunge il maggior numero di voti. Ogni match dura 48 ore, scadute le quali i voti non saranno più validi. Il borgo di Castro dei Volsci passa di diritto alla seconda fase in quanto vincitore del contest 2020. Per sostenere il borgo preferito del Lazio, gli utenti potranno votare attraverso l'utilizzo dell'icona abbinata al luogo solo dalle ore 12:00 del giorno della sfida fino alle 12 di due giorni dopo e occorrerà semplicemente accedere alla pagina Facebook di Visit Lazio. Sette le sfide della prima fase, si concluderanno lunedì 26 luglio.

I vincitori che passeranno il turno torneranno a sfidarsi nelle semifinali in programma il 28 e il 31 luglio e il 2 agosto. Fra i 22 borghi del Lazio che se lo contenderanno, per la provincia di Frosinone, oltre a Boville Ernica, ci saranno Atina, Castro dei Volsci e Pico.