Estate 2021: una serata evento in ricordo di Luigi Sonni. Stasera in piazza Mazzini con inizio ore 21.15, rispettando scrupolosamente le misure di contenimento anti covid 19, la serata ricordo in omaggio all'indimenticabile presidente della Pro Loco per ben 49 anni, Luigi Sonni, scomparso lo scorso 22 maggio.

"Una serata per Luigino … in ricordo di Luigi Sonni", sarà presentata da Pietro Alviti e Alessandro Andrelli, alternandosi con interventi, immagini e testimonianze. Si inizia con l'arrivo e l'esibizione della Banda musicale Città di Ferentino; saluto del Sindaco, Antonio Pompeo e scopertura della targa di intestazione, "Pro Loco Ferentino - Luigi Sonni"; saluto del presidente della Pro loco, Luciano Fiorini; saluto del presidente Unpli regionale, Claudio Nardocci; collegamento via streaming con la comunità ferentinate da Rockford (USA);

intermezzo musicale a cura dell'Orchestra dei Fiati di Ferentino; testimonianza di Francesco Porretti quale socio fondatore della Pro loco; momento dialettale con le poesie di Tommaso Cecilia, Angela Principali ed Elvira Pignatelli; esibizione de i "Saltapizzica"; omaggio dei bambini associazione "Carillon"; sketch teatrale col gruppo "Associazione Le Strenghe" e finale con l'esibizione di Oreste Datti in arte "Il Califfo ciociaro".

Alla famiglia Sonni verrà consegnata una targa artistica in ricordo dell'indimenticato presidente Luigi Sonni.