Si avviano verso la conclusione i lavori della centralissima Piazza Spada. Una notizia attesa da tanto sia dagli operatori commerciali presenti nella zona sia dai turisti, nonché dagli stessi cittadini. Per ora metà piazza ha ripreso le sue normali funzioni, le attività commerciali presenti nell'area già stanno usufruendo del nuovo spazio, tavoli allestiti e ombrelloni aperti per accogliere i turisti presenti numerosi in questa prima metà di luglio. Prossimamente anche la seconda area della piazza sarà ultimata e riconsegnata alle sue molteplici attività.

La piazza, infatti, non è solo il "salotto cittadino" ma è anche un punto di ritrovo dove si svolgono eventi. Tutti, infatti, ricordano i tanti concerti che si sono svolti all'interno della piazza , come le tante manifestazioni sportive e gli appuntamenti culturali.

I lavori, quindi stanno per avviarsi alla conclusione, una grande opera di restyling che ha incontrato non poche difficoltà.

Il progetto dei lavori già in fase embrionale non ha raccolto i consensi di tutti, tanto che si stava formando un comitato contro la nuova progettazione, non per ultimo il problema della "salute" dei platani. Finalmente la cittadina termale tra non molto potrà riavere totalmente la sua piazza e i turisti potranno passeggiare ed ammirare le vetrine dei negozi.