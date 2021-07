Primo incontro con l'autore, questa sera alle 21, organizzato dall'Università popolare di Sora Aps. Sarà la splendida cornice di piazza del Municipio, nell'ambito della rassegna letteraria della città di Cicerone "Scripta Manent", a ospitare il primo evento culturale organizzato dal consiglio direttivo dell'Università popolare di Sora nelle persone del presidente Gabriele De Ritis, della vicepresidente Dionisia Andreucci e della consigliera Antonella Evangelista. Ospite d'onore la giornalista di Sky Tg24 e scrittrice Mariangela Pira, con il suo ultimo libro "Anno Zero d.C. I nostri soldi, i mercati, il lavoro, i nuovi equilibri internazionali dopo il Coronavirus".

"L'autrice, caposaldo dell'informazione finanziaria ed economica italiana, illustrerà come siamo cambiati e cosa accadrà alla nostra economia nel dopo Coronavirus - spiegano gli organizzatori in una nota - Insieme all'autrice del libro cercheremo di capire cosa stia accadendo oggi e cosa si potrebbe fare per diminuire il debito e migliorare la situazione economica del nostro Paese. Questo primo incontro con l'autore annuncia l'impegno dell'Università Popolare di Sora verso la conoscenza dei fenomeni economici e finanziari del nostro tempo.

Presto, infatti, partirà un corso di educazione finanziaria a cui si assoceranno contatti diretti con il pubblico adulto interessato ad apprendere i segreti della buona gestione del patrimonio personale e familiare, oltre alle grandi questioni che interessano la vita di chi lavora, di chi studia e di chi aspira a partecipare attivamente ai cambiamenti in corso. Un appuntamento imperdibile".

I posti a sedere sono limitati nel rispetto delle norme anti Covid-19.