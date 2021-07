Dai quartieri alle piazze. Cambiano le modalità ma non cambia la...sostanza! Lo smercio di stupefacenti è fiorente. Se in alcuni ambienti più periferici basta citofonare o segnalare l'arrivo del cliente su whatsapp, lasciare la dose in un punto, in una intercapedine mentre in un'altra si possono infilare i soldi (come molte operazioni di polizia hanno dimostrato), in altri è diversa la modalità.

Nei momenti affollati in centro, il gioco è semplice ed è facile approvvisionarsi con gli "scambi volanti". Spesso la droga viaggia a bordo di...ragazzini, a piccole dosi. Che riforniscono coetanei e non solo. Altre volte scooter e biciclette fanno da pony express. Nel cuore della movida si muove un altro mondo parallelo. Ma le forze dell'ordine non arretrano di un centimetro e moltiplicano i controlli.