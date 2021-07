Si è partiti senza esitazione. Per dare un segnale di sicurezza al territorio. «Come preannunciato - ha dichiarato l'assessore Barbara Alifuoco - è partito il controllo sperimentale della polizia locale sul tema delle assicurazioni e revisioni scadute». Oggetto di verifica i tratti delle strade comunali con caratteristiche diverse: da quelle a scorrimento più veloce ed extraurbane a quelle più centrali e intensamente trafficate.

«Come d'abitudine dell'amministrazione Salera, parliamo dei nostri progetti e cerchiamo di realizzarli solo quando abbiamo "numeri" incoraggianti rispetto alla fattibilità e quando pensiamo che questo sia un bene per la collettività». E l'altra sera, per la prima volta, i nuovi agenti della municipale hanno coadiuvato le forze dell'ordine spiegate in centro durante la finalissima degli Europei. Orario di lavoro fino alle 23. Erano anni che se ne parlava. All'occasione, accadrà di vederli ancora in pista.