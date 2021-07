Crescono ancora i nuovi positivi in Italia. Il bollettino di oggi riporta 2.455 nuovi casi, contro i 2.153 di ieri e soprattutto i 1.394 di giovediì scorso. E con 190.922 tamponi, 20 mila meno di ieri, il tasso di positività sale dall'1% all'1,3%.

I morti sono 9 (ieri 23), per un totale di 127.840 vittime dall'inizio dell'epidemia. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva. Sono 153 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 2 nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 11 (ieri 7). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.089, quindi 19 in meno rispetto a ieri.