Manutenzione sempre al primo posto. Ieri mattina i lavori hanno riguardato il verde nella zona che costeggia il carcere e che conduce a Caira. Un nuovo intervento dopo i lavori su via Enrico De Nicola, relativi al protocollo siglato con la società Autostrade, all'asfalto e alla sistemazione del manto stradale nel tratto compreso tra i numeri civici 181-189. Nonché al radicale intervento di pulizia della vegetazione della panoramica via Pinchera.

Ricordiamo inoltre la cura dei giardini di piazza Gramsci e di via Buonarroti, il giardinetto di via Leonardo da Vinci, le siepi di via San Marco e viale Bonomi. Non solo. Gli interventi meccanici sono stati effettuati pure sul lungofiume Madonna di Loreto, lungo le vie Colle San Germano, Casali Montino, Santa Maria Cantoni, Colletto, Angelosanto, Fossa del Ladrone, zona Olandese Volante, pista ciclabile. Nella stessa direzione in via Appia e via Valle del Garigliano si è proceduto anche alla sostituzione di pali nelle vie Bellini, Rossini, San Pasquale, Olivieri.