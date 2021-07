Dodici nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore, su 521 tamponi eseguiti. Un negativizzato e zero decessi. Questi i numeri che emergono nel quotidiano bollettino della Asl di Frosinone.

Dei 12 nuovi positivi, 3 si registrano a Ceprano, 2 a Fiuggi, uno ciascuno ad Acuto, Alvito, Monte San Giovanni Campano, San Donato Val di Comino, Serrone, Sora e Supino. Torna a salire il tasso di positività in provincia.

Il confronto con ieri

Ieri 7 nuovi casi: 3 a Vicalvi, poi 1 ciascuno a Frosinone, Patrica, San Donato Valcomino, Torre Cajetani. I tamponi effettuati sono stati 695. Il che comporta un tasso di positività che risale, fino all'1,007%. Stabile il dato sui decessi che resta a quota zero.

Il monito della Asl

"In provincia di Frosinone, nelle ultime 24h il virus ha fatto registrare 12 positivi su 521 tamponi molecolari esaminati. La maggior parte dei nuovi casi segnalati di infezione è in soggetti non vaccinati, o che hanno una prima dose fatta da poco.

La buona notizia è che finora, questa crescita delle infezioni, non ha influito sul numero dei ricoveri e dei decessi. «È un traguardo ottimo ma possiamo aiutarci ancor di più se aumentiamo il numero delle persone vaccinate», commenta Pierpaola D'Alessandro, Direttore Generale della ASL di Frosinone.

La ASL di Frosinone si appella alla popolazione per accelerare la vaccinazione e mettere un freno alla circolazione virale. «Siamo ottimisti, ma prudenti, e per questo vi chiediamo di mettetevi al nostro fianco per vaccinare quante più persone possibili e il più presto possibile».

Per questo, la campagna è ancora più capillare con il camper vaccinale, l'iniziativa on the road della ASL di Frosinone, in collaborazione con i Comuni, per portare il vaccino nelle aree più interne della Ciociaria. La prima tappa è lunedì, 19 luglio, a Trevi nel Lazio e Filettino. Il camper vaccinale proseguirà il suo viaggio verso gli altri Comuni coinvolti, secondo il calendario allegato."