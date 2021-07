Un lavoratore di una ditta esterna, è morto in seguito alle ferite riportate in un infortunio verificatosi in tarda mattinata allo stabilimento Marcegaglia di Ravenna. Sul posto sono intervenuti sia i tecnici della Medicina del Lavoro dell'Ausl Romagna che i carabinieri. Secondo le prime verifiche, l'uomo è stato schiacciato da un coil, pesante bobina di acciaio.