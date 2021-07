«Abbiamo organizzato un incontro per cercare di fare il punto della situazione insieme al Presidente dell'ATC2 Domenico Brusca, che verrà a Castelforte il prossimo 27 luglio alle 11. All'incontro parteciperà anche il dirigente del settore viabilità della Provincia di Latina ing. Paolo Rossi e inviteremo anche la Polizia Provinciale». Questa la dichiarazione del sindaco di Castelforte, Giancarlo Cardillo, in merito all'invasione di cinghiali che sta interessando il territorio e che sta scatenando una serie di polemiche, che interessano anche l'ambiente politico.

Il primo cittadino condivide la rabbia dei proprietari dei terreni coltivati, ma ribadisce che il problema non riguarda un solo Comune, ma ha dimensioni nazionali, come si evince dalla stampa e dalla presa di posizione della Coldiretti. «Ciò- ha continuato Cardillo- mi induce a richiamare chi, credendo di carpire la buona fiducia dei cittadini-elettori, prova ad alzare polveroni per screditare l'Amministrazione comunale. Tutti dicono di avere una soluzione e si prestano, chi un modo e chi in un altro a lanciare proclami o a suggerire come intervenire rapidamente e non si rendono conto che, in questo modo, rischiano il ridicolo.

Ma veramente credono che ci siano ancora persone che si fanno prendere in giro? Essere amministratori è una questione di serietà. Non si può governare un ente pubblico lanciando accuse prive di fondamento o, peggio, contribuendo ad esacerbare gli animi. Ripeto, occorre serietà e responsabilità. Nel caso dei danni o della pericolosità della presenza massiccia di cinghiali anche nel nostro territorio siamo in costante contatto con gli altri sindaci, con la Provincia, la Prefettura, la Regione e l'ATC2 A tal proposito abbiamo organizzato un incontro per il prossimo 27 luglio, nel corso del quale affronteremo la questione. Intanto - ha concluso il sindaco castelfortese - per cercare di venire incontro alle giuste esigenze di ristoro di chi ha subito danni, abbiamo reso disponibile sul sito del Comune tutta la modulistica necessaria a richiedere eventuali danni che sono stati subiti dagli agricoltori o anche dai privati».