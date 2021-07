Sangue in pieno corso Volsci a Sora. Una lite familiare che poteva finire in tragedia. Protagonisti due cognati residenti in centro. I fatti sono avvenuti poco fa. Un uomo di circa sessant'anni ha prima spaccato i vetri della macchina del cognato che, una volta avvicinato per fermare la furia del familiare, è stato aggredito. Sul posto la macchina dei soccorsi:carabinieri, ambulanza e polizia locale. I vigili urbani hanno provveduto a chiudere le vie d'accesso centrali per permettere alle forze dell'ordine di ricostruire la dinamica. Una folla di curiosi si è avvicinata al teatro dell'aggressione.