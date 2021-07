Un drammatico incidente è avvenuto nel palermitano, a Villagrazia di Carini. A perdere la vita un ragazzino di 16 anni che viaggiava in auto con il fratello.

Secondo quanto ricostruito, l'auto a bordo della quale viaggiavano i ragazzi sarebbe finita contro un muro e, dopo una serie di carambole, avrebbe preso fuoco.

I due giovani sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco ma per uno dei due, il sedicenne, non c'è stato nulla da fare. L'altro fratello, che era alla guida, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. La prognosi è riservata.