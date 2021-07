Bonifica dei terreni e consultazioni con persone esperte del settore. Questa la proposta di Castelforte Rinasce per combattere il sempre più preoccupante fenomeno riguardante la presenza dei cinghiali sul territorio comunale.

Per gli esponenti del gruppo civico la questione va affrontata «in modo serio e cercando di trovare le soluzioni necessarie a salvaguardare l'incolumità dei cittadini oltre che la specie stessa. Infatti - hanno aggiunto i componenti del movimento civico - attivandosi con un'azione di selezione errata, non si risolverebbe il problema, anzi si potrebbe generare una mutazione naturale, triplicandone la presenza».

Così i civici si sono rivolti ai componenti delle tre squadre di caccia locali "Glio uerro","La scrofa" e "Valle di Suio", i quali attraverso i loro rappresentanti Franco Mastrillo, Luigi Somma e Massimo Falso, si sono immediatamente resi disponibili e hanno prospettato alcune soluzioni che, perlomeno, potrebbero limitare la presenza degli animali nel centro abitato.

Secondo il loro parere infatti il problema principale é identificabile nella scarsa manutenzione dei terreni presenti soprattutto nella zona di Suio, terreni ricchi di vegetazione e di rovi e che sono tra l'altro vicino al fiume e che quindi si configurano come un habitat eccellente per un animale stanziale, che però ama nascondersi.

«La prima azione necessaria - continua la nota di Castelforte Democratica - è quindi quella di porre in essere degli interventi di pulizia di detti terreni, con le tre squadre che si sono rese disponibili, coadiuvando il proprio operato con l'amministrazione comunale, ad attivarsi fattivamente per raggiungere il risultato sperato. Gli animali, infatti, non trovando più luoghi ove nascondersi tornerebbero in montagna e quindi lontani dal centro abitato e si scongiurerebbero ulteriori sinistri e sarebbe ristabilita l'opportuna e necessaria sicurezza per i cittadini.

Di certo -hanno concluso i componenti di Castelforte Rinasce - si tratta di un problema non più rinviabile, ma che va affrontato, a nostro avviso, con l'ausilio di persone che conoscono il tema e che sanno come trovare soluzioni immediate e risolutive».