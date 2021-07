Momenti di paura ieri mattina sulla variante Casilina per la caduta di un albero in mezzo alla sede stradale.

Per fortuna l'accaduto non ha avuto alcuna conseguenza per i mezzi di passaggio in quel momento.

Pesanti, invece, i disagi alla circolazione stradale che per diverso tempo è stata a senso alternato per la rimozione del tronco.