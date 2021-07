Era in sella alla sua bici, stava scendendo dai vicoli del paese, quando si sono rotti i freni ed è precipitato da una piazzetta. Un volo di circa sette metri.

Paura lunedì sera per un dodicenne. Il ragazzino è stato trasportato con l'eliambulanza al policlinico "Agostino Gemelli" di Roma per le cure del caso. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, solo qualche escoriazione. Praticamente miracolato. Sul si è precipitato il personale sanitario per il soccorso. Poco dopo l'elicottero Pegaso 21 si è alzato in volo dall'aeroporto Moscardini del capoluogo in direzione della capitale.



La ricostruzione

Una calda serata d'estate. Sono le 21.30, il dodicenne sta facendo una passeggiata in sella alla sua bici tra i vicoli della circonvallazione Aldo Moro quando all'improvviso i freni si rompono. Il ragazzino è arrivato a tutta velocità a ridosso del muro della piazzetta, ma non è riuscito a fermarsi ed è finito di sotto con tutta la bicicletta. Un pauroso volo nel vuoto di circa sette metri. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto i sanitari che gli hanno prestato le prime cure.



I soccorsi

È stata allertata anche un'eliambulanza con cui il dodicenne è stato trasportato al policlinico "Gemelli" per approfondimenti diagnostici. Il Pegaso 21 dell'Ares 118, con i comandanti Graziano Lorenzi e Rachele Giulivi, si è alzato in volo dall'aeroporto "Moscardini" di Frosinone alla volta di Roma. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche diversi cittadini della zona, richiamati a loro volta dall'arrivo dei soccorsi. Alla vista della bicicletta, che aveva fatto un volo di diversi metri dalla piazzetta, hanno temuto il peggio per il loro piccolo compaesano. Ma come detto, per fortuna, non è in pericolo di vita, anche se davvero grande è stato lo spavento per lui e per i suoi familiari.