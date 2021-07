Pitbull sfugge al controllo del padrone e azzanna un passante intento ad attraversare le strisce pedonali. È quanto accaduto sabato scorso in pieno centro cittadino, lungo via Circonvallazione, all'altezza dell'ufficio postale. L'uomo aggredito ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni, salvo ulteriori complicazioni, mentre il proprietario del cane dovrà rispondere per le lesioni arrecate dal proprio animale, nonché di numerose sanzioni amministrative prontamente elevate dalla Polizia locale.



Il fatto

Nonostante fosse tenuto al guinzaglio, il pitbull è riuscito a sottrarsi alla sorveglianza del padrone ed ha assalito l'ignaro passante, che ha provato a divincolarsi dai morsi con tutte le sue forze. Vista l'importanza delle ferite, si è reso necessario chiamare l'ambulanza, con l'uomo aggredito che è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale "San Benedetto", dove i medici hanno provveduto a medicarlo e a stilare la prognosi di 10 giorni per la completa guarigione, salvo – come detto – altre complicazioni.

Sul luogo dove si è consumato l'episodio sono intervenuti gli uomini della Polizia municipale e il personale del servizio veterinario dell'Asl: per il proprietario dell'animale sono scattate le denunce e le sanzioni.

Il problema della detenzione e della custodia di cani impegnativi continua così a destare preoccupazione. Solo pochi giorni fa, come abbiamo riportato in un articolo, a seguito di numerosi accertamenti e di alcuni gravi episodi con tentativi di aggressione, la Polizia locale, con il supporto dei Carabinieri, ha provveduto ad eseguire un'ordinanza emessa dal sindaco Giuseppe Morini per allontanare tre cani da un'abitazione a Tecchiena. Anche in quel caso si trattava di pitbull.