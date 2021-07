E' morto in seguito alle ferite riportate in un incidente occorsogli venerdì notte, Vincenzo Leggeri, 57enne di Priverno dove tutti lo conoscevano come "Cencio".

Mentre tornava a casa a bordo del suo scooter, Vincenzo Leggeri ha avuto un incidente sulla SP Madonna dei Martiri a Maenza. Sul posto è intervenuto il 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso del Santa Maria Goretti.

All'Ospedale di Latina l'uomo è stato sottoposto ad un intervento per diminuire le lesioni interne riportate ma nel primo pomeriggio del 12 luglio il suo cuore ha smesso di battere a causa di sopraggiunte complicazioni. Ulteriori approfondimenti e particolari nell'edizione cartacea del 14 luglio 2021.