Nessuna vittima per il ventesimo giorno consecutivo in Ciociaria. I nuovi positivi al Covid-19 sono due, uno Frosinone ed uno a Sant'Ambrogio sul Garigliano. 448 i tamponi effettuati e 4 i negativizzati.

Il confronto con ieri

La settantaduesima settimana dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone si è aperta con 2 nuovi casi. Su 247 tamponi effettuati. Con un tasso di positività dello 0,80%. 3 i negativizzati. Zero decessi per il diciannovesimo giorno consecutivo. E negli

ultimi trentaquattro giorni c'è stata soltanto una vittima per Covid in provincia.