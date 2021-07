Ieri mattina è stata emessa un'ordinanza di chiusura del tratto stradale che va dall'intersezione con la strada provinciale di accesso a Patrica, all'intersezione con Via Valesani (accorciatoia località Cauto). A darne notizia il sindaco Lucio Fiordalisio.

L'area è stata delimitata con apposita segnaletica e l'amministrazione si è subito attivata per gli interventi di messa in sicurezza per poter far riaprire il tratto quanto prima.

«Tale ordinanza si è resa necessaria a causa di un'improvvisa frana sotterranea che ha generato una voragine sul lato della strada. Si specifica che resta consentito il transito dei veicoli dalla località Tufo Varaccani, in direzione case popolari e viceversa. La riapertura del tratto stradale coinciderà con la fine dei lavori di messa in sicurezza attualmente in corso».