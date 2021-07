"Ad Atina e in tutti i 14 comuni della Valle di Comino, anche durante il periodo estivo, Poste Italiane garantirà una presenza capillare e continuativa". Lo assicura la società postale in risposta all'articolo dal titolo "Dipendenti in ferie, chiusure a sorpresa" pubblicato sull'edizione di sabato scorso.

"Gli unici interventi di rimodulazione rispetto ai tradizionali orari di apertura al pubblico degli uffici postali della Valcomino - aggiunge Poste Italiane - riguarderanno esclusivamente due uffici postali: quello di Atina, aperto a giorni alterni solo durante la prima settimana di luglio e il mese di agosto, e quello di Casalvieri, aperto normalmente tutto il periodo estivo tranne il 16 e il 23 agosto.

Peraltro, questa leggera rimodulazione, ha interessato solo i comuni in Valcomino che hanno due uffici postali.

Il secondo ufficio postale di Atina, pertanto, rimarrà aperto in modo continuato dal lunedì al sabato e l'ufficio della frazione di Casalvieri, Roselli, continuerà ad essere operativo secondo l'attuale articolazione di orario.

Inoltre, in sei uffici postali della Valcomino, quelli di Atina Inferiore, Casalvieri, Alvito, Campoli Appennino, Gallinaro e Fontechiari, sono disponibili gli sportelli automatici Postamat, in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24, per effettuare prelievi e numerose altre operazioni. Poste Italiane intende infine precisare come la calendarizzazione degli orari estivi sia stata comunicata preventivamente e ufficialmente ai due Comuni interessati qualche giorno prima dell'affissione dei cartelli informativi esposti il 21 giugno scorso per avvisare la clientela".