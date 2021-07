Aveva 67 anni ed è venuto a mancare nella notte tra domenica e lunedì. Giancarlo Antonelli, ex dirigente dell'area tecnica del Comune di Cassino, ha lottano fino all'ultimo contro la malattia. E ieri in tanti lo hanno ricordato con parole di grande apprezzamento.

Un enorme dolore per la città e per il territorio. Un ricordo speciale è stato quello dell'ex sindaco Carlo Maria D'Alessandro: «Ho conosciuto Giancarlo Antonelli quando ero un semplice funzionario dell'Agenzia del Territorio. All'epoca ci confrontammo in maniera molto dura ma leale anche perché avevamo due punti di vista completamente diversi, come era giusto che fosse in quella circostanza. Ma ho avuto modo di apprezzarne le qualità tecniche nelle fasi successive della nostra conoscenza. È sempre stato un uomo leale e di principio e non gli ho mai sentito dire una parola fuori posto, anche all'indomani della sua nomina come dirigente dell'area tecnica del comune di Cassino su mia disposizione. Giancarlo rappresentava e rappresenterà sempre un patrimonio culturale per questa città non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano».

Aveva una grande predisposizione per l'edilizia scolastica, sua l'intuizione del polo 0-6anni a Cassino, il terzo in Italia, oppure la demolizione e ricostruzione della scuola Media Conte. «Uno straordinario professionista che ha legato il suo nome a importanti e significative opere pubbliche realizzate dalla nostra amministrazione tra cui le nuove scuole», ha infatti confermato il sindaco di Aquino, Libero Mazzaroppi.

«La nostra vicinanza profonda e sentita alla famiglia, alla moglie e alla figlia Carla, in un momento così difficile e drammatico. Viene meno una figura importante, un punto di riferimento, che ha dato un apporto determinante nella costruzione del nuovo Piano Urbanistico Generale Comunale, al quale ha contribuito in modo fondamentale nella redazione e per predisporre l'enorme mole di documentazione, anche su supporto digitale».

Si unisce anche il sindaco Enzo Salera: un enorme dispiacere per questa perdita, esprimo cordoglio e grande vicinanza alla famiglia.