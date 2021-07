Turismo speleologico, una grande risorsa per Falvaterra. Prima il gruppo delle Coccinelle degli Scout Ceprano 1, poi i turisti provenienti da Lecce, Roma, Napoli e Latina hanno visitato le spettacolari grotte di Falvaterra trascorrendo una giornata indimenticabile.

Il patrimonio speleologico locale è una ricchezza da custodire e diffondere, facendola conoscere ad appassionati, giovani e amanti della natura o anche a semplici curiosi che vogliono vivere un'esperienza diversa e straordinaria.

Eccellente il lavoro di promozione che si sta curando con grande professionalità e ne è dimostrazione il crescente numero di visitatori che sta riscoprendo il monumento naturale del complesso speleologico con un offerta conoscitiva dinamica, interattiva, unica nel suo genere. Oltre alle visite puntualmente assicurate dalle guide, nelle grotte di Falvaterra si sono svolti e sono in programma eventi eccezionali come l'ottava edizione "Coast to Coast", un percorso sotterraneo dalle Grotte di Falvaterra a Pastena, una manifestazione in ricordo della storica impresa speleosubacquea del luglio 1964 ad opera del primo speleosub italiano, Lamberto Ferri Ricchi.

Riguardo ai prossimi appuntamenti, ricordiamo il 21 agosto "Falvaterra Underground", il 18 settembre "Puliamo il buio e non solo" e il 25 settembre la giornata trekking "I Percorsi di Tommaso".