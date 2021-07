Il successo dell'Italia ai campionati europei lo ha portato a festeggiare in maniera non proprio regolare e per lui sono scattate le manette con le ipotesi di accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere, omissione di soccorso e lesioni stradali. Il protagonista del movimentato episodio è A.F., un diciottenne di Marina di Minturno, già noto alle forze dell'ordine, che in stato di ebbrezza ha aggredito tre persone, investito una ragazza campana e due agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Formia che gli avevano intimato l'alt. Ad arrestarlo, ieri mattina, dopo la "notte brava" i poliziotti del commissariato di Formia e i carabinieri della Compagnia di Formia.

Il giovane, durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale di calcio, a Scauri ha dapprima aggredito una ragazza e due ragazzi di Formia, giudicati guaribili in pochi giorni. Poi, a bordo del suo motociclo Scarabeo, ha investito una ventiquattrenne di Napoli, alla quale non ha poi prestato soccorso. Per cercare di fermare le scorribande del giovane interveniva una pattuglia del Commissariato di Ps di Formia, che imponeva lo stop al diciottenne, che, però, non si fermava sino a quando non cadeva a terra, dopo aver investito due poliziotti, giudicati guaribili in quindici e cinque giorni. Gli inquirenti hanno anche rinvenuto un bastone che era nella disponibilità del giovane, nei confronti del quale è scattato l'arresto.

Il giudice del Tribunale di Cassino ha disposto i domiciliari, in attesa del processo per direttissima. Sequestrato sia lo scooter che il bastone che il giovane aveva con sé. Una vicenda che ieri mattina era stata raccontata in maniera distorta, tanto che si parlava di accoltellamenti. Nulla di tutto questo, fortunatamente, ma l'episodio ha certamente colpito le tante persone che stavano festeggiando, le quali hanno assistito alle "prodezze" di un ragazzo che nonostante la sua giovane età (ad agosto festeggerà i diciannove anni), si è macchiato di una serie di reati nei confronti di persone che volevano solo festeggiare la vittoria dell'Italia e di poliziotti che stavano svolgendo il loro lavoro. L'attività svolta in sinergia si inserisce in un più ampio rafforzamento del controllo del territorio messo in atto dal Comando provinciale dell'Arma e dalla Questura di Latina nel sud pontino.