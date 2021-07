Dovrà scontare poco meno di sei mesi di carcere per un residuo di pena. A finire in manette un trentanovenne di Minturno, colpito da un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della stazione di Minturno, i quali hanno poi trasferito l'uomo in carcere.

L'arrestato dovrà espiare una pena residua di cinque mesi e ventotto giorni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, per un episodio avvenuto a Santi Cosma e Damiano. Ora con la definizione della condanna l'autorità giudiziaria ha disposto l'arresto, in quanto il trentanovenne dovrà scontare i giorni di arresto previsti dalla sentenza.