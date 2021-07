Bottiglie di vetro abbandonate in ogni angolo della città. Mancanza di decoro e rischio per l'igiene pubbliche. Una situazione che il sindaco Anselmo Rotondo ha deciso di non tollerare ulteriormente e, per questo, ha emesso un'apposita ordinanza.

Un dispositivo con cui detta a chiare note le regole per quest'estate cercando di ristabilire ordine e rispetto per le aree comuni. Un'ordinanza indispensabile viste le segnalazioni dei residenti che hanno sottolineato l'abbandono di bottiglie e bicchieri davanti ai portoni d'ingresso o sulle finestre delle case in centro.

«Le bevande vendute per asporto e consumate sul suolo pubblico comportano il connesso fenomeno dell'abbandono alla rinfusa negli spazi pubblici, senza riguardo per il decoro e l'igiene dell'abitato, degli involucri vuoti con conseguente creazione di fonti di potenziali pericoli per i residenti e per gli utenti delle prefate aree», ha osservato il primo cittadino nell'ordinanza. Una situazione che, a suo parere, costituisce un «rischio di grave pregiudizio per la tutela e la conservazione del patrimonio pubblico, che potrebbe subire anche danneggiamenti permanenti».

Da qui la decisione di procedere con «l'adozione di un provvedimento restrittivo costituisce un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali». Nell'ordinanza il sindaco ha deciso di vietare la vendita d'asporto di qualsiasi tipo di bevanda, anche alcolica, in contenitore di vetro. Vendita che non potrà essere effettuata da nessuno. Ma non è finita. Perché ovviamente le bevande in bottiglia di vetro potranno essere vendute dai supermercati.

Per questa ragione il sindaco Rotondo ha anche vietato di consumare su tutto il territorio comunale «su suolo pubblico, bevande di qualsiasi natura contenute in involucri di vetro, fatto salvo l'utilizzo degli stessi all'interno dei locali». Tradotto? Nei locali nessun problema, ma se si vuol prendere una bottiglia di vetro e berla lungo la strada o in piazza sarà vietato. A questo si aggiunge anche il divieto ad abbandonare nelle aree pubbliche contenitori di vetro (cosa che dovrebbe essere già implicita per senso civico, ma accade di rado).