Bottiglie di vetro abbandonate in ogni angolo della città. Mancanza di decoro e rischio per l'igiene pubbliche. Una situazione che il sindaco Anselmo Rotondo ha deciso di non tollerare ulteriormente e, per questo, ha emesso un'apposita ordinanza. Un dispositivo con cui detta a chiare note le regole per quest'estate cercando di ristabilire ordine e rispetto per le aree comuni. Un'ordinanza indispensabile viste le segnalazioni dei residenti che hanno sottolineato l'abbandono di bottiglie e bicchieri davanti ai portoni d'ingresso o sulle finestre delle case in centro.

«Le bevande vendute per asporto e consumate sul suolo pubblico comportano il connesso fenomeno dell'abbandono alla rinfusa negli spazi pubblici, senza riguardo per il decoro e l'igiene dell'abitato, degli involucri vuoti con conseguente creazione di fonti di potenziali pericoli per i residenti e per gli utenti delle prefate aree», ha osservato il primo cittadino nell'ordinanza. Una situazione che, a suo parere, costituisce un «rischio di grave pregiudizio per la tutela e la conservazione del patrimonio pubblico, che potrebbe subire anche danneggiamenti permanenti».