Il depuratore Acea Ato 5 di Cassino, che si trova in via Agnone, è stato preso di mira dai ladri. Chi ha agito è riuscito ad introdursi all'interno e ad asportare un importante quantitativo di cavi elettrici, al fine di recuperare i filamenti di rame. Stando a una prima ricostruzione sono stati asportati oltre 600 metri di cavi e una bobina da 200 metri.

Il responsabile della struttura di depurazione, in nome e per conto di Acea Ato 5, ha sporto denuncia al commissariato di polizia. Le indagini sono in corso. Grazie al sistema di sicurezza gestionale il temporaneo blocco del normale funzionamento dell'impianto non si è protratto per lungo tempo.

Si sono evitate, così, ricadute sull'ambiente ma anche disagi alla cittadinanza. L'episodio dimostra come investire nella sicurezza sugli impianti di depurazione è una scelta opportuna e necessaria, non a caso ormai da tempo Acea Ato 5 ha messo in campo una serie di interventi su tutti gli impianti di depurazione, gli ultimi in ordine di tempo a Fiuggi e Monte San Giovanni Campano.