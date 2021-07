La carenza idrica non risparmia nessuna zona della città. Da settimane infatti sono in sofferenza a nord di Alatri la vasta realtà di Castagneto mentre a sud quella di Casette a Tecchiena. In entrambi i casi arrivano disperati appelli e richieste di aiuto.

Per quanto riguarda la zona di Castagneto torna a denunciare la criticità Pasquale Caponera (Programma Alatri). «In alcune zone di Castagneto da circa 20 giorni non arriva una goccia d'acqua. Non sono bastati decine di solleciti e appelli alle autorità competenti ad iniziare dal Comune e gestore Acea. Purtroppo la nostra zona paga anche l'assenza di punti di riferimento. I politici che sono venuti da queste parti alle passate elezioni non si sono più visti e la gente non sa che fare».

La sfida. «Se entro questa settimana non ci saranno miglioramenti nel flusso idrico, ricordo che in questa zona abitano tantissime famiglie, faremo partire una denuncia nei confronti di Acea, visto che non abbiamo altro strumento per sollecitare la società». Ma la stessa criticità si sta verificando nella zona di Casette a Tecchiena.

Gianni Padovani di Forza Italia si schiera al fianco dei residenti. «Da quasi due settimane c'è sofferenza idrica in questa parte di Tecchiena. Viene mandata un'autobotte ogni tre/quattro giorni ma le famiglie, tante con bambini e anziani, non riescono a soddisfare le rispettive esigenze. Qualcuno si attivi anche se non sappiamo a chi rivolgerci».

Infine un'altra richiesta sempre per via Casette. «Non solo il problema idrico in questa zona ricorda c'è anche quello di erbacce che da terreni privati invadono la strada. Anche in questo caso abbiamo chiesto interventi ma nessuno ci ascolta».