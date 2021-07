Lo hanno prelevato a condotto in carcere. Dovrà restarci per quattro anni. In esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, i Carabinieri della Stazione di Cassino hanno arrestato D.S.M., di anni 20. Diversi i reati di cui il giovane si sarebbe macchiato: estorsione, incendio doloso, danneggiamento e porto abusivo di armi. Ora, come stabilito dai giudici, dovrà scontare 4 di reclusione per fatti accaduti durante il 2019 a Cassino.

L'Autorita giudiziaria, dichiarando inammissibile il ricorso presentato alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Roma, ha disposto la sua traduzione presso la Casa Circondariale di Isernia per l'espiazione della pena.

I controlli

Intanto, nel weekend appena trascorso sono proseguiti i controlli da parte degli uomini dell'Arma del capitano Scolaro. Soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani e lungo le strade isolate per scongiurare i furti.