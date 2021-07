Un conto salato. Un prezzo cospicuo pagato su tanti fronti. Sedici mesi, giorno più giorno meno, tra i più drammatici della nostra storia. A dare un'idea di quanto anche in Italia abbia pesato il nuovo Coronavirus il tristemente noto Sars-CoV-2 o Covid-19 sono i dati del Rapporto Annuale 2021 dell'Istituto nazionale di statistica, che parte subito da una premessa: «La crisi pandemica ha esercitato un forte impatto sui comportamenti demografici e causato un diffuso stress alle strutture sanitarie che si è riflesso sulla capacità di prevenzione e cura delle malattie si legge -.

Il quadro demografico nel 2020 è contraddistinto dal nuovo minimo storico di nascite dall'Unità d'Italia e da un massimo di decessi dal secondo dopoguerra».

Per l'Istat l'emergenza sanitaria ha imposto restrizioni che hanno dettato nuovi stili di vita e limitato la mobilità, riducendo sia i trasferimenti interni sia i flussi per l'estero. La pandemia ha avuto un effetto drammatico sulla mortalità, non solo per i decessi causati direttamente, ma anche per quelli dovuti all'acuirsi delle condizioni di fragilità della popolazione, soprattutto anziana.