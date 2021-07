Quindici anni dopo esser saliti sul tetto del mondo, scaliamo un'altra vetta. Torniamo sulla cima Europa. La prima e unica volta c'eravamo stati nel 1968. Ricordi che si perdono nel tempo, un'altra epoca, un altro calcio. Il passato. Il presente porta invece il nome di Roberto Mancini, il ct della trasformazione. Colui che ha risollevato gli entusiasmi dopo la mancata partecipazione al Mondiale ed ha trascinato il Paese con il suo entusiasmo. Il suo slogan: divertiamoci. L'Italia si è divertita, ha espresso un bel gioco, ma ha anche sofferto quando c'era da soffrire, come nel secondo tempo con il Belgio e poi con la Spagna, fino ai calci di rigore che ci hanno spalancato le porte di Wembley. Qui, nel cuore del calcio inglese, il cerchio si è chiuso. E sempre ai rigori. Non sono bastati novanta minuti e poi i supplementari. Uno a uno con i gol di Shaw nel primo tempo e Bonucci nel secondo...

Questa la sequenza dei rigori nella finale di Euro 2020 a Wembley tra Italia e Inghilterra, finita 4-3



Berardi gol (2-1) Kane gol (2-2) Belotti parato (2-2) Maguire gol (2-3) Bonucci gol (3-3) Rushford sbagliato (3-3) Bernardeschi gol (4-3) Sancho parato (4-3) Jorginho parato (4-3) Saka parato (4-3)

E al fischio finale esplode la gioia, in campo, sugli spalti, nelle case degli italiani, davanti ai maxi schermi. La Ciociaria si riversa nelle strade e nelle piazze, da Frosinone a Sora, da Cassino ad Alatri, fino ai paesi più piccoli. I caroselli sono tutti uguali e tutti gioiosi. Auto strombazzanti, cori e bandiere, il verde-bianco-rosso sui volti, i fuochi d'artificio, i bambini piccoli in spalla che non vogliono andare a dormire nonostante l'ora tarda. La notte si consuma in un lungo serpentone di emozioni. In tanti rimarranno senza voce, in tantissimi non andranno a dormire. E' la notte più bella di uno degli anni più problematici per il nostro Paese, per l'Europa e il mondo intero alle prese con la pandemia. E' la notte della felicità.

Il tabellino

ITALIA-INGHILTERRA 4-3 dcr (1-1 dts)

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (13' sts Florenzi); Barella (9' st Cristante), Jorginho, Verratti (6' pts Locatelli); Chiesa (40' st Bernardeschi), Immobile (9' st Berardi), Insigne (1' pts Belotti).

A disp.: Sirigu, Meret, Pessina, Acerbi, Bastoni, Toloi. All.: Mancini

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker (14' sts Sancho), Stones, Maguire; Trippier (25' st Saka), Philips, Rice (29' st Henderson - 14' sts Rashford), Shaw; Mount (9' pts Grealish), Sterling; Kane.

A disp.: Ramsdale, Johnstone, Mings, Coady, Calvert-Lewin, James, Bellingham. All.: Southgate

Arbitro: Kuipers (Ola)

Marcatori: 2' Shaw (In), 22' st Bonucci (It)

Ammoniti: Barella, Bonucci, Insigne, Chiellini, Jorginho (It); Maguire (In)