E' stato reso noto il consueto aggiornamento quotidiano da parte della Asl di Frosinone in merito alla diffusione della pandemia di Covid in provincia di Frosinone.

"Nelle ultime 24 ore - è specificato nel bollettino - sono stati effettuati 567 tamponi nel territorio della ASL di Frosinone. Abbiamo registrato 3 nuovi casi di positivi al Sars-CoV-2. I negativizzati sono 6. Non abbiamo registrato decessi".

Fatto singolare è che oggi i nuovi tre casi si sono concentrati tutti nel comune di Boville Ernica.