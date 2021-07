Una giovane coppia di Cerignola, nel Foggiano, è stata trovata morta in mare sotto l'alta scogliera della Baia dei Turchi di Otranto, nel Leccese. La dinamica dell'incidente non è ancora stata ricostruita dagli investigatori: non si esclude che i due giovani, 27 e 29 anni, possano essere precipitati dalla scogliera, ma neppure che siano morti l'uno nel tentativo di salvare l'altra dalle forti correnti.

I due giovani, i cui corpi sono stati recuperati, erano in vacanza nel Salento, in una comitiva di sei ragazzi complessivamente. Solo due giorni fa una donna di 60 anni di Sondrio è rimasta gravemente ferita precipitando dalla stessa scogliera, per un passo falso durante un'escursione, compiuta insieme al marito durante le loro vacanze nella zona.