Grandissimo successo per il campo scuola "Re…Estate in compagnia". Nella città di Aquino i bambini sono tornati ad essere i protagonisti dell'estate: hanno preso il via, infatti, per il mese di luglio i centri estivi organizzati dal Comune di Aquino, per i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 3 e i 10 anni. Iniziativa è stata resa concreta grazie al finanziamento della Regione Lazio.

Il progetto prevede il susseguirsi di una serie di attività gestite ed affidate all'associazione "Effatà" con esperti educatori. Ben 54 bambini sono stati accolti, nel rispetto delle norme sanitarie attualmente in essere, nell'oratorio parrocchiale San Costanzo Vescovo.

«Siamo orgogliosi e soddisfatti di essere riusciti a far partire il progetto e aver dato l'opportunità a tanti bambini di ritrovare la bellezza dello stare insieme», ha commentato il sindaco Libero Mazzaroppi. «I 54 bambini che da lunedì riempiono le stanze dell'oratorio sono segnale vivente che si può operare bene per restituire loro la socialità, indispensabile per la loro crescita», ha concluso l'assessore ai Servivi sociali, Maria Rita Scappaticci.