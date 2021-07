Si è spento Vincenzo Durante. Volto noto della città di Cassino, sempre in sella alla sua bici storico militante della sinistra quella pura, fatta di ideali, fatta di tenacia e di zero compromessi.

Nella sua esperienza in assise come consigliere comunale Vincenzo ha sempre portato avanti la sua posizione e le sue idee con competenza e passione. Da tempo combatteva contro la malattia. Le esequie si svolgeranno domani alle 17 in forma laica davanti al Comune.

Vincenzo, conosciuto da tutti come Vincenzino, faceva parte di una famiglia storica di Cassino, sempre pronto al confronto, passava dalla discussione accesa alla risata contagiosa. Lascia un grande vuoto e una grande testimonianza di vita. La comunità si è stretta alla famiglia Durante per la dolorosa perdita.