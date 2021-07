Puntuale alle 9.30 è iniziata ieri l'udienza del processo Mollicone, durata appena pochi minuti. Soltanto

il tempo della comunicazione da parte del presidente

Capurso di un impedimento del pm Beatrice Siravo, rappresentato in sostituzione dalla dottoressa Chiara D'Orefice.

I quattro testimoni che dovevano essere ascoltati ieri, dovranno presentarsi in aula venerdì prossimo, nell'udienza già calendarizzata. Si tratta dell'ex fidanzato di Serena, Michele Fioretti,

chiamato a riferire in merito ai rapporti con la ragazza,

Luigi Germani, Federica Di Palma e Valentina Sacco

(queste ultime due amiche dell'epoca di Serena).

Ognuno sarà ascoltato per ricostruire determinate circostanze in riferimento alla vittima oppure al gruppo di amici, o finanche alla realtà del paese a quei tempi in merito allo spaccio di droga. Prima degli accadimenti della mattina del primo giugno oppure su quella precisa

giornata.

L'udienza è fissata, dunque, per il 13: per l'omicidio

Mollicone sono imputati l'ex comandante della caserma

di Arce Franco Mottola, il figlio Marco, la moglie Anna

Maria e gli ufficiali Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano.