Assistenza specialistica all'Istituto Comprensivo, è stato pubblicato l'avviso per l'individuazione dei soggetti interessati alla gestione del servizio. Il Comune, infatti, ha pubblicato il bando per la scelta di soggetti che possano curare la gestione dell'assistenza specialistica scolastica. Si tratta di un importante sostegno agli alunni in difficoltà, che si vuole assicurare per l'anno scolastico 2021-2022.

Un servizio fondamentale in quanto favorisce l'integrazione sociale dei minori portatori di handicap o generalmente a rischio di emarginazione; inoltre, sostiene gli l'adolescenti nel percorso di crescita, fornendo opportunità per la costruzione e la gestione di più adeguate e funzionali relazioni. Ma è anche utile a prevenire e contrastare le situazioni di rifiuto dell'istituzione scolastica, favorendo nell'istituto un clima relazionale di maggiore apertura e dialogo e offrendo ai minori occasioni di sostegno e orientamento.

In tale quadro, gli assistenti favoriscono i processi di integrazione culturale e la socializzazione degli alunni. Non secondario il contrasto ai problemi di conflittualità ed emarginazione sociale, oltre al consolidamento dei rapporti tra scuola e famiglia.

Insomma, un servizio che, insieme all'azione didattico-educativa, offre a bambini e ragazzi un ambiente completo in cui formarsi e crescere. Oggi il ruolo della scuola è diventato molto più complesso rispetto al passato, per cui l'istituzione deve essere preparata a gestire ogni situazione complessa, offrendo anche quel supporto che spesso la famiglia non è in grado di assicurare a piccoli e adolescenti.

Quindi, deve organizzarsi e pianificare una progettualità ampia e articolata, in grado di rispondere alle esigenze di una società in evoluzione. Nel caso di alunni con disagi, il sistema organizzativo deve essere adeguato ed efficiente e in tal senso l'assistenza specialistica riveste un'importanza primaria.