Ancora sangue sulle strade italiane. L'ultima tragedia arriva dalla provincia di Lecce dove all'alba si è verificato un incidente costato la vita ad u n giovane di 27 anni. Altri 5 ragazzi, tra i 17 e i 19 anni, sono rimasti feriti. Questo il drammatico bilancio.

Secondo quanto ricostruito, la vittima viaggiava a bordo di una Citroen C3, che si è scontrata frontalmente, a quanto pare a causa di un'invasione di corsia, con la Peugeot 308 condotta da un ragazzo di Otranto di 19 anni. In auto con lui altri 4 giovanissimi, tutti di Bologna, in vacanza nel Salento, due fratelli gemelli di 19 anni e altri due amici entrambi diciassettenni.

Sono stati tutti trasferiti in ambulanza all' ospedale di Lecce. Il 27enne è rimasto incastrato nell'abitacolo dell'auto e per lui non c'è stato più nulla da fare.