Quattro nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Frosinone su un totale di 521 tamponi. Si sono registrati due casi in più a Ferentino, uno a Fiuggi ed uno a Frosinone. I negativizzati sono pari ai nuovi casi: 4.

Ancora buone notizie sul fronte delle vittime: da diciassette giorni di fila non si registrano decessi.

Il confronto con ieri

Ieri in Ciociaria ci sono stati 2 contagi: 1 a Frosinone e 1 a Villa Latina. Su 600 tamponi effettuati. Il

tasso di positività è dello 0,33%. Ci sono stati pure 7 negativizzati, persone che cioè hanno superato

la malattia. Nessun decesso per il sedicesimo giorno consecutivo. E negli ultimi trentuno giorni c'è

stata una sola vittima per Covid in Ciociaria.