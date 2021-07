Perde il controllo della sua utilitaria e si ribalta. Ragazza elitrasportata in Capitale. Era l'alba e la giovane di Fontana Liri viaggiava in località Scaffa nel territorio di Arpino al km 65.

La ragazza è stata estratta dall'abitacolo ferita, ma cosciente. Sul posto è piombata la macchina dei soccorsi e le forze dell'ordine. Durante le fasi d'estrazione dell'incidentata i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza anche una colonnina del gas divelta.

Paura ed apprensione per i residenti della zona che si sono preoccupati per lo stato di salute della ventenne, ma anche per la fuoriuscita di gas.