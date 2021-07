Cristina Bragaglia, consigliere del comune di Patrica, è stata eletta, in quota Forza Italia, all'interno della consulta regionale di Anci Donne. Il commento «La mia elezione all'interno della consulta delle amministratrici del Lazio è per me motivo di grande soddisfazione. Ringrazio il mio partito, Forza Italia, nelle figure del Senatore Claudio Fazzone e del vicepresidente nazionale di Anci giovani Samuel Battaglini, per avermi dato questa opportunità di crescita umana e politica, che cercherò di sfruttare nell'interesse di Patrica e più in generale dei comuni della nostra provincia.

Il ruolo delle donne in politica continua ad essere marginale e spesso viene relegato a posti riservati come se non fossimo capaci da sole di ritagliarci lo spazio che meritiamo all'i nterno delle istituzioni, l'auspicio - prosegue la consigliera comunale del comune lepino, Cristina Bragaglia - è quindi quello di ro9. Inoltre nelle prossime settimane conclude Bragaglia ufficializzeremo anche il coordinamento locale del partito, cercando di creare una sinergia utile ai prossimi appuntamenti»