La terra trema ancora in Ciociaria. Poco fa è stata avvertita una scossa di 2.8 gradi, come riporta il sito Ingv. Epicentro del sisma è stato Sora, con profondità di 9 km. Un terremoto di entità contenuta ma che in molti residenti della cittadina volsca e dei paesi limi hanno distintamente sentito. Tante le segnalazioni, soprattutto sui social, e qualche timore palesato per le prossime ore.