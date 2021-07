Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.390 nuovi casi di coronavirus su 196.922 tamponi. Il tasso di positività è pari allo 0,7%, in calo rispetto allo 0,8% di giovedì. Sono invece 25 le vittime in un giorno, mentre il giorno precedente erano state 13. I guariti odierni sono 1.434. Calano di 11 posti le terapie intensive occupate e i ricoveri nei reparti ordinari diminuisco di 30 unità.

Riprende a scendere, dopo lo stallo di giovedì, il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Sono infatti 169 i pazienti in rianimazione, 11 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 8, gli stessi di ognuno dei due giorni precedenti. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.167, in calo di 30 unità rispetto a ieri.